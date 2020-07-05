Средний размер пенсии в Пензенской области составил около 14 тыс. рублей Общество

Пенза, 5 июля 2020. PenzaNews. Средний размер пенсии составил в Пензенской области по состоянию на 1 апреля 2020 года 13 тыс. 807 рублей 42 копейки, что в реальном выражении на 2,6% больше, чем годом ранее. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензастата.

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«По данным отчетности Пенсионного фонда РФ, в Пензенской области на 1 апреля 2020 года состояло на учете 440,7 тыс. пенсионеров — 33,8% от всего населения региона, из них 75,9 тыс. (17,2%) продолжали работать. На 1 тыс. человек населения приходится 338 пенсионеров», — сказали в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики.

В пресс-службе уточнили, что 363,4 тыс. человек, или 82,5% пенсионеров, получали пенсии по старости; 15,8 тыс. (3,6%) — по инвалидности; 14,7 тыс. (3,3%) — по случаю потери кормильца; 26,4 тыс. (6%) — социальные пенсии; 19,9 тыс. (4,5%) составляли граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей; 0,5 тыс. человек (0,1%) — это пенсионеры-госслужащие; еще один — бывший народный депутат РФ созыва 1990–1995 годов.

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«Пенсионеры-военнослужащие и члены их семей — 418 человек — составляли 0,1% от общего числа пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде Российской Федерации в Пензенской области. Их среднемесячный размер пенсии — 12 тыс. 21 рубль», — отметили в Пензастате.

В пресс-службе добавили, что по состоянию на начало апреля две пенсии получали: 369 инвалидов вследствие военной травмы, среднемесячный размер их пенсии составлял 31 тыс. 84 рубля 92 копейки; 322 участника Великой Отечественной войны — 39 тыс. 67 рублей 90 копеек; 11 вдов военнослужащих, погибших вследствие военной травмы в период прохождения военной службы по призыву, — 26 тыс. 613 рублей 96 копеек; 412 родителей погибших военнослужащих — 25 тыс. 306 рублей 77 копеек; 464 члена семей граждан, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, — 21 тыс. 47 рублей 83 копейки; 41 гражданин, награжденный знаком «Жителю блокадного Ленинграда», — 30 тыс. 628 рублей 62 копейки.