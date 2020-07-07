Житель Заречного оштрафован на 15 тыс. рублей за несоблюдение карантина Общество

Заречный, 7 июля 2020. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей назначено жителю Заречного Пензенской области за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», в период действия режима повышенной готовности, который введен в регионе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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«Вечером 3 июня 2020 года молодой человек покинул свое место жительства, имея на руках постановление главного государственного санитарного врача по городу Заречному, врученное гражданину под роспись. В соответствии с данным постановлением, молодой человек был обязан в период с 30 мая по 7 июня не покидать место жительства», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Зареченского городского суда.

Он отметил, что постановление суда пока не вступило в законную силу.