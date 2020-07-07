Губернатор предложил построить современный общественный туалет на Западной поляне Пензы Общество

Пенза, 7 июля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил построить современный общественный туалет на Западной поляне Пензы, где находятся зеленые зоны, в частности, Олимпийская аллея.

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«Вообще там туалет нужно делать самый современный. [...] Вот я видел в Харькове сделали в парке, мэр сделал. Ну, супер!» — отметил глава региона в ходе выездного совещания, состоявшегося на Фонтанной площади во вторник, 7 июля.

В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин сообщил, что в настоящее время посетителям Олимпийской аллеи доступно четыре туалета, а также подготовлен проект строительства стационарного с подключением к коммуникациям стоимостью около 6 млн. рублей.

«Ну, слушайте, даже не вопрос. Ну и 6 млн., и что? Если он красивый, если он современный, если он будет работать и зимой, и летом, если там будет идеально чисто, как в Европе или как в перинатальном центре, например. [...] Давайте отдадим частнику. Какая разница? Сделает быстро. Если не хотим частнику, надо закладывать деньги и приступать к работе», — сказал губернатор.