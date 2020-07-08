В Пензе прошел мастер-класс по работе с эпоксидной смолой Общество

Пенза, 8 июля 2020. PenzaNews. Центр поддержки народно-художественных промыслов и ремесел Пензенской области, который действует на базе ООО «Центр кластерного развития», организовал мастер-класс по работе с эпоксидной смолой.

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В нем приняли участие представители субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как сообщила ИА «PenzaNews» руководитель центра поддержки НПХ и ремесел Карина Акимова, эпоксидная смола является относительно новым материалом для пензенской хендмейд-среды, при этом изделия из нее очень востребованы.

«Смолу можно использовать в различных сферах. Это и посуда, и мебель, и украшения», — уточнила собеседница агентства.

В ходе занятия ведущая мастер-класса Алена Шикунова познакомила участников с теоретическими основами работы с эпоксидной смолой. Она остановилась на ее химических свойствах, нюансах применения красителей, а также раскрыла некоторые секреты, которые нужно знать при заливке и обработке.

Затем присутствующие получили возможность применить новые знания на практике, пытаясь добиться одного из возможных 3D-эффектов — волны, сетки и других.

«Смола славится своими эффектами, которые не получаются ни в одном другом виде творчества», — отметила Алена Шикунова.

По словам участницы мастер-класса Елены Лушниковой, которая специализируется на лепке, раньше она пробовала самостоятельно использовать эпоксидную смолу в творчестве, но желаемого эффекта достичь не удавалось.

«К сожалению, не совсем удачный результат был, поэтому я искала место, где можно пройти курсы», — сказала она, подчеркнув, что узнала о подходящем мероприятии из рассылки центра поддержки народно-художественных промыслов и ремесел Пензенской области.

Елена Лушникова рассказала, что с помощью эпоксидной смолы она планирует создать картины большого формата сначала для себя, а потом, возможно, и на заказ.

В свою очередь Светлана Струнина, которая занимается аксессуарами, призналась, что для нее была интересна не столько теоретическая часть мастер-класса, потому что с основами она уже немного знакома, сколько практическая составляющая.

Мастерица добавила, что всегда старается использовать возможности для получения новых знаний, поскольку это помогает воплощать в жизнь свои творческие идеи.