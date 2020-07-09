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Капремонт дороги до детских лагерей в Бессоновском районе в 2020 году не планируется — мэр

13:52 | 09.07.2020 | Общество

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Пенза, 9 июля 2020. PenzaNews. Работы по капитальному ремонту участка дороги до садоводческих товариществ и загородных детских лагерей в Бессоновском районе, находящегося на балансе города Пензы, не включены в план ремонта на 2020 год. Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин в ходе приема граждан, который он провел по телефону.

Капремонт дороги до детских лагерей в Бессоновском районе в 2020 году не планируется — мэр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, для поддержания данного отрезка дороги в проезжем состоянии периодически проводится ямочный ремонт.

«Это временные меры, которые ситуацию не исправят. Дороге нужен капитальный ремонт. На текущий год план работ уже сформирован. Планируем отремонтировать наш участок дороги протяженностью 6 км в 2021 году», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба администрации Пензы.

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