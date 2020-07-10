В Кузнецке отработали действия в случае взрыва газа в жилом доме Общество

Кузнецк, 10 июля 2020. PenzaNews. Представители экстренных оперативных и аварийных служб отработали действия в случае взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Кузнецке Пензенской области в пятницу, 10 июля.

Фото: Gorodkuzneck.ru

Как сообщает пресс-служба городской администрации, учения начались в 3.00.

По легенде, в доме №36 на улице Ленина произошла утечка газа, что привело к взрыву с последующим обрушением конструкций. Согласно вводной, в результате происшествия «погибли» шесть человек, еще 12 «оказались под завалами».

Была созвана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организованы аварийно-спасательные работы.

В ходе учений были отработаны действия по развертыванию пунктов временного размещения граждан, оказанию медицинской помощи пострадавшим, а также по расчистке завалов.

Проверено взаимодействие сотрудников различных служб и ведомств, оперативность реагирования в экстренной ситуации.