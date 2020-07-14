Из-за коронавируса в загородных лагерях Пензенской области откажутся от родительских дней Общество

Пенза, 14 июля 2020. PenzaNews. Родительские дни не будут проводиться в загородных детских оздоровительных лагерях Пензенской области в случае их открытия в августе 2020 года с целью минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Не будет предусмотрена возможность родителям посещать их [детей]», — сказал он в ходе 32-й внеочередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся во вторник, 14 июля.

Губернатор напомнил, что в последний летний месяц в загородных лагерях намечено организовать две смены длительностью по 14 дней каждая.

«Две недели, мне кажется, времени будет более чем достаточно. И не много, и не мало», — отметил Иван Белозерцев.