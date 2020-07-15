Стартовал прием заявок на стажировочные сессии «Лидеры изменений. Равный – равному» Общество

Пенза, 15 июля 2020. PenzaNews. Автономная некоммерческая организация социальной адаптации личности «Квартал Луи» объявила прием заявок на стажировочные сессии «Лидеры изменений. Равный – равному», первая из которых стартует в образовательном центре арт-поместья «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области 17 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она будет организована по двум направлениям: «Лидеры» и «Профессионалы».

Согласно положению, опубликованному на сайте некоммерческой организации, участниками потока «Лидеры» могут стать социально активные молодые люди до 35 лет с инвалидностью, с сопровождающими или без, а также семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.

По направлению «Профессионалы» принимаются заявки от сотрудников социальных служб разных типов и форм собственности; НКО, взаимодействующих с людьми с инвалидностью; органов исполнительной власти, ответственных за соцполитику; СМИ; сферы культуры и туризма; церковных приходов и других заинтересованных лиц.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе АНО «Квартал Луи», в течение 10 дней наставники, тренеры и консультанты проведут более 20 интерактивных занятий, а участники смогут освоить азы таких профессий, как инклюзивный тренер и равный консультант, а также подготовить и защитить свои авторские проекты, при этом в период обучения они будут бесплатно жить в арт-поместье «Новые берега».