Документация на реконструкцию детской железной дороги в Пензе прошла экспертизу Общество

Пенза, 17 июля 2020. PenzaNews. Самарский филиал ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» выдал положительные заключения на проектно-сметную документацию на реконструкцию детской железной дороги в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе федерального автономного учреждения.

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«Проект подготовлен в самарском проектно-изыскательском институте «Желдорпроект Поволжья» – филиале акционерного общества «Росжелдорпроект». Застройщик и источник финансирования работ — ОАО «Российские железные дороги», — уточнили в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В пресс-службе пояснили, что проектом предусмотрен перенос станции Пионерская с устройством нового пассажирского павильона с постом электрической централизации и модернизация станции Сосновка, расположенной в тупике перегона около улицы Живописной.

«Также здесь демонтируют старое и построят новое депо на три пути, обустроят площадки для заправки локомотивов, огородят территорию», — добавили в учреждении.

В пресс-службе отметили, что, согласно документации, намечено возвести двухэтажное учебно-административное здание с классами и помещениями под экспозиции музея.

«В ходе реконструкции пройдет и устройство центральной площадки со скамейками и беседками для отдыха, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями», — сказали в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

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Пензенская детская железная дорога была запущена в эксплуатацию в августе 1985 года. В ее состав входят станции Пионерская и Сосновка, один перегон, пост электрической централизации, касса, ангар для подвижного состава, две беседки, две платформы, учебный корпус. Общая протяженность путей — 2,5 км.

Станция Сосновка имеет типичное путевое развитие — тупиковая со вторым обгонным путем.

Станция Пионерская — это два пути, образующие замкнутое кольцо. На северо-западной стороне кольца сделано ответвление в ангар для подвижного состава. Перед самим ангаром оно разветвляется на три пути.

На юго-восточной стороне навстречу друг другу сделано два съезда, ведущих на перегон. Фактически вместе они образуют разворотный треугольник.

На объекте работают инструкторы, которые знакомят детей с устройством подвижного состава и с основами профессий железнодорожного транспорта.

31 августа 2018 года между Куйбышевской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД» и администрацией Пензы было заключено соглашение о сотрудничестве в рамках реконструкции детской железной дороги. На тот момент стоимость проекта оценивалась более чем в 200 млн. рублей. Планировалось провести реконструкцию в 2018 году.