EN
20:20:47 Пятница, 17 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 5 тыс. 919 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 244 человека выписаны, 70 пациентов умерли

Документация на реконструкцию детской железной дороги в Пензе прошла экспертизу

14:08 | 17.07.2020 | Общество

Печать

Пенза, 17 июля 2020. PenzaNews. Самарский филиал ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» выдал положительные заключения на проектно-сметную документацию на реконструкцию детской железной дороги в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе федерального автономного учреждения.

Документация на реконструкцию детской железной дороги в Пензе прошла экспертизу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проект подготовлен в самарском проектно-изыскательском институте «Желдорпроект Поволжья» – филиале акционерного общества «Росжелдорпроект». Застройщик и источник финансирования работ — ОАО «Российские железные дороги», — уточнили в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В пресс-службе пояснили, что проектом предусмотрен перенос станции Пионерская с устройством нового пассажирского павильона с постом электрической централизации и модернизация станции Сосновка, расположенной в тупике перегона около улицы Живописной.

«Также здесь демонтируют старое и построят новое депо на три пути, обустроят площадки для заправки локомотивов, огородят территорию», — добавили в учреждении.

В пресс-службе отметили, что, согласно документации, намечено возвести двухэтажное учебно-административное здание с классами и помещениями под экспозиции музея.

«В ходе реконструкции пройдет и устройство центральной площадки со скамейками и беседками для отдыха, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями», — сказали в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Читайте также

В Пензе обсудили, что ждет детскую железную дорогу после реконструкции

Пензенская детская железная дорога была запущена в эксплуатацию в августе 1985 года. В ее состав входят станции Пионерская и Сосновка, один перегон, пост электрической централизации, касса, ангар для подвижного состава, две беседки, две платформы, учебный корпус. Общая протяженность путей — 2,5 км.

Станция Сосновка имеет типичное путевое развитие — тупиковая со вторым обгонным путем.

Станция Пионерская — это два пути, образующие замкнутое кольцо. На северо-западной стороне кольца сделано ответвление в ангар для подвижного состава. Перед самим ангаром оно разветвляется на три пути.

На юго-восточной стороне навстречу друг другу сделано два съезда, ведущих на перегон. Фактически вместе они образуют разворотный треугольник.

На объекте работают инструкторы, которые знакомят детей с устройством подвижного состава и с основами профессий железнодорожного транспорта.

31 августа 2018 года между Куйбышевской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД» и администрацией Пензы было заключено соглашение о сотрудничестве в рамках реконструкции детской железной дороги. На тот момент стоимость проекта оценивалась более чем в 200 млн. рублей. Планировалось провести реконструкцию в 2018 году.

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Пензы перевела неизвестным более 650 тыс. рублей В Беково выясняют обстоятельства гибели мужчины на водоеме
Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-июне составил 105% В «Пензаэнерго» активизировали работу по предупреждению случаев электротравматизма
Житель Заречного задержан по подозрению в серии краж и грабеже В Пензенской области на региональном портале госуслуг начали публиковать результаты ЕГЭ
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама