Инвалид-колясочник впервые в Пензенской области получил диплом после очной учебы в вузе Общество

Пенза, 18 июля 2020. PenzaNews. Резидент центра сопровождаемого проживания инвалидов «Квартал Луи» Иван Пчельников стал первым в Пензенской области человеком на инвалидной коляске, окончившим обучение в университете по очной форме. Об этом сообщила исполнительный директор автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

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«Первый диплом о высшем образовании в «Квартале Луи»! Наш Ванюша Пчельников войдет в историю Пензенской области как первый человек на инвалидной коляске, закончивший обучение в университете по очной форме!» — написала она на своей странице в Facebook.

Мария Львова-Белова добавила, что этому результату предшествовал долгий путь, который Иван Пчельников преодолел за шесть лет вместе с «Кварталом Луи».

«Ведь прежде чем поступить в университет, нам предстояло закончить 10–11 класс, то, что в детском доме было невозможно. Заниматься с большим количеством репетиторов, чтобы подготовиться к ЕГЭ», — пояснила общественница.

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По ее словам, также пришлось столкнуться с сопротивлением со стороны представителей Пензенского государственного университета, которые предлагали учиться дистанционно, поскольку в вузе не созданы условия для передвижения студента в инвалидном кресле.

«Ничего, — отвечали мы. — Наймем человека, будет носить Ваню по лестницам: нам важно его физическое присутствие на занятиях, погружение в студенческую атмосферу». Ведь пробивать стены — это то, что мы любим! Мы понимали, что впоследствии это будет дорога для многих ребят, таких, как наш Иван. А потом провели занятия для студентов и сотрудников на кафедре социальной работы, где он учился, на понимание инвалидности, и вот уже наш мальчик принят, понят, и необходимость в сопровождающем через полгода его учебы отпала. Ведь теперь его встречали и провожали одногруппники», — отметила Мария Львова-Белова.

Она подчеркнула, что на протяжении всего периода обучения педагоги ПГУ всегда были рядом и оказывали поддержку.

Руководитель АНО «Квартал Луи» сообщила также, что теперь Иван Пчельников готовит документы для поступления в магистратуру.