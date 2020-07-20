Пензенский губернатор потребовал не делать жилье из дерьма Общество

Пенза, 20 июля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, проводя совещание с главами администраций городских округов и муниципальных районов в режиме видеоконференции, потребовал не делать жилье из дерьма.

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Он сообщил, что в ходе рабочего визита в Спасский район, состоявшегося на минувшей неделе, к нему обратились граждане, которые несколько лет назад как дети-сироты получили жилье ненадлежащего качества.

«Так вот мне показывают: крыша течет в одной квартире, канализация забита, запах идет по всему микрорайону. Никому ничего не надо!» — возмутился глава региона.

Иван Белозерцев поинтересовался, заселили бы чиновники своих детей в такой дом или нет.

«Я сомневаюсь. Уперлись бы рогом и искали бы любую другую возможность», — отметил губернатор.

Он поручил сотрудникам Минстроя Пензенской области строже контролировать работу подрядчиков в рамках государственных и муниципальных контрактов.

«У нас немало случаев было, когда, строя жилые дома, подрядная организация за эту сумму, [...] и сумма-то не такая большая, еще старается сэкономить, еще старается заработать. [...] Обращаю внимание, чтобы Минстрой проработал предложения с главами муниципальных образований, с подрядными организациями, со строительными, которые выходят на строительство домов: они должны быть или из кирпича, или из пеноблоков современных и делаться качественно. И тогда проблема снимется. Из дерьма не надо делать! Хочешь сделать из дерьма, подешевле, себе делай!» — сказал Иван Белозерцев.