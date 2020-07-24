В Пензе обсудили судьбу людей, которые потеряют работу в случае отказа от троллейбусов Общество

Пенза, 24 июля 2020. PenzaNews. Перспективы трудоустройства водителей и кондукторов ООО «Горэлектротранс», которые потеряют работу, если в Пензе будет принято решение полностью отказаться от троллейбусов, оказались в центре внимания участников 12-й внеочередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 24 июля.

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Данную тему поднял заместитель главы города Пензы, секретарь обкома КПРФ Олег Шаляпин.

«Мы недавно с вами обсуждали транспортную концепцию на круглом столе. Там одним из пунктов [...] была ликвидация троллейбусов, в связи с чем 300 работников фактически «Горэлектротранса» остаются без работы», — отметил он.

По его словам, один из перевозчиков выразил готовность трудоустроить часть людей.

В связи с этим Олег Шаляпин предложил оказать данным работникам содействие, организовав их переподготовку.

В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин обратил внимание на то, что окончательное решение об отказе от троллейбусов в пользу автобусов пока не принято.

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«Перевозчик выразил желание и возможность принять на работу всех людей, которые будут готовы перейти на эту работу. Мы говорили о том, что это больше 120 человек совокупно. У перевозчика есть порядка 70 вакансий кондукторов, о которых мы так сильно беспокоимся, и порядка 60 вакансий водителей», — уточнил он.

Мэр добавил, что переобучение можно организовать на базе центра занятости населения.

При этом Андрей Лузгин подчеркнул, что значительная часть водителей троллейбусов имеет права категории, позволяющей управлять автобусом.

«Я понимаю обеспокоенность. Трудоустройство граждан для нас, наверное, важнейшая задача, но каких-то существенных проблем с этим не предвидится», — заявил он.