Разработана концепция развития транспортной системы Пензы на 2020–2024 годы Общество

Пенза, 12 июля 2020. PenzaNews. Концепция развития транспортной системы города Пензы на 2020–2024 годы разработана в рамках транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, она нацелена на решение таких проблем, как высокий технический износ автобусов и троллейбусов, отсутствие ответственности у перевозчиков за несоблюдение расписания, применение нерегулируемых тарифов на большинстве маршрутов и невозможность использования единого проездного документа.

В соответствии с концепцией, планируется, в частности, изменить соотношение различных видов общественного транспорта.

Так, в настоящее время действует 59 муниципальных маршрутов, которые обслуживаются автобусами различного класса и троллейбусами. Большинство пассажиров перевозят маршрутки — 48%. На долю автобусов приходится 42% пассажиропотока, троллейбусов — 10%.

При этом троллейбусные маршруты — единственные, которые субсидируются из бюджета города. В 2019 году затраты на компенсацию проезда различных категорий граждан превысили 107 млн. рублей. Дополнительные траты требуются в связи с высоким износом подвижного состава и контактной сети. В 2021 году они, согласно расчетам, составят 45 млн. рублей, либо необходимо повысить проездную плату. В связи с этим рассматривается возможность отказа от троллейбусов в пользу автобусов.

Помимо этого, намечено увеличить число автобусов большого класса и уменьшить количество маршруток.

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Увеличить автобусный парк предлагается в рамках проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). Администрация Пензы намерена подать заявки на 2021 и 2022 годы на приобретение 111 автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе. По информации мэрии, к 2022 году их общее количество в Пензе должно увеличиться до 154 единиц, а доля транспорта, использующего газомоторное топливо, — до 85%.

Среди других нововведений — введение в 2021 году единого проездного документа «Ласточка», который будет многотарифным.

Кроме того, предусмотрен переход на регулируемые тарифы по ряду маршрутов, ввод безналичной оплаты во всем общественном транспорте, создание выделенных полос, введение дополнительных льгот для школьников, студентов и пенсионеров и другие.

Первое обсуждение концепции развития транспортной системы города Пензы на 2020–2024 годы состоялось в мэрии в минувшую пятницу, 10 июля. В нем приняли участие чиновники, представители перевозчиков и сотрудники правоохранительных органов. Журналисты на мероприятие приглашены не были.