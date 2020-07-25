В ПФР назвали размер прибавки к пенсии с 1 августа Общество

Пенза, 25 июля 2020. PenzaNews. Каждый четвертый из почти 400 тыс. жителей Пензенской области, получающих страховые пенсии, может рассчитывать на прибавку, средний размер которой составит около 169 рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального отделения Пенсионного фонда России.

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«Ежегодно с 1 августа страховые пенсии работающих пенсионеров пересчитываются в сторону увеличения. За каждый предыдущий отработанный год, исходя из уплаченных работодателем страховых взносов, начисляются дополнительные пенсионные баллы, и осуществляется прибавка к пенсии. С 1 августа 2020 года такой перерасчет в беззаявительном порядке будет произведен для тех получателей страховых пенсий, кто осуществлял трудовую деятельность в 2019 году», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что это будет сделано в том случае, если страховые взносы за работу в прошлом году не были учтены при назначении пенсии.

«Количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые пенсионер может получить при таком перерасчете, — не более 3. Максимальная прибавка к страховой пенсии с 1 августа 2020 года может составить 279 рублей», — добавляется в сообщении.

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В тексте обращается внимание на то, что в августе увеличенный размер страховой пенсии — с учетом всех пропущенных индексаций и доплатой разницы с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения, — получат около 2,7 тыс. пенсионеров, прекративших работать в апреле.

«С 1 августа также увеличатся накопительные пенсии пензенцев. В этом году они будут повышены на 9,13%. Такой коэффициент определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции. Перерасчет пройдет беззаявительно и коснется пенсий 219 человек», — говорится в пресс-релизе.

В нем уточняется, что на 7,99% с августа будет повышена пенсия 119 участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой.

«Средний размер накопительной пенсии в настоящее время в области составляет 429 рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии — 1 тыс. 311 рублей в месяц. Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста: женщинам — с 55 лет, мужчинам — с 60 лет или раньше при наличии права досрочного выхода на пенсию», — отмечается в сообщении.