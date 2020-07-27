С ветераном пензенского баскетбола Галиной Бакиной простятся 27 июля Общество

Пенза, 27 июля 2020. PenzaNews. Церемония прощания с ветераном пензенского баскетбола Галиной Бакиной пройдет в спортивном центре «Юность» в понедельник, 27 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минспорта Пензенской области, Галина Бакина ушла из жизни 25 июля.

В ведомстве выразили глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Галина Бакина с 1972 года являлась игроком женской баскетбольной команды «Спартак».

В 1977 году получила звание мастера спорта СССР.

С 1980 по 1989 годы — капитан «Спартака».

В 1989–2006 годах работала в ПГУ на кафедре «Физическое воспитание и спорт», с 2006 года — доцент кафедры ФВиС ПГТА, тренер сборной команды по баскетболу.

С 1997 года Галина Бакина входила состав бригады, обслуживающей соревнования по баскетболу Суперлиги, Высшей лиги, Кубка России, Спартакиады учащихся России, чемпионата и первенства области.

Последние годы трудилась в должности администратора БК «Юность».

Была отличником физической культуры и спорта, ветераном труда.