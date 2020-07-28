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На набережной в центре Пензы начали закрашивать стену с граффити

18:48 | 28.07.2020 | Общество

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Пенза, 28 июля 2020. PenzaNews. Работы по покраске в серый цвет подпорной стены на правом берегу реки Суры, на которую молодые художники нанесли граффити летом 2015 года, организованы муниципальным казенным учреждением «Департамент ЖКХ города Пензы».

На набережной в центре Пензы начали закрашивать стену с граффити. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С течением времени состояние композиции ухудшилось. Также стали появляться новые надписи и рисунки, которые уже не вписываются в общую концепцию, которую определяет слоган «Пенза — город смелых идей, город красивых людей, город, где живет любовь!» — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии.

В администрации Пензы обратились к жителям с просьбой не наносить на подпорную стену надписи и рисунки.

«В будущем планируется проведение фестиваля граффити в целях создания новой композиции на набережной», — сказали в пресс-службе.

Фоторепортаж

Граффити на набережной реки Суры. Пенза, июнь 2015 года

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июне 2015 года в Пензе в рамках празднования Дня России и Дня города был проведен молодежный фестиваль граффити. В его рамках 30 художников, представляющих 15 команд, изменили внешний вид подпорной стены на правом берегу Суры.

Они изобразили панорамный вид Пензы, а по центру разместили слоган «Пенза — город смелых идей, город красивых людей, город, где живет любовь!» При подготовке панорамы художники использовали силуэты здания пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого, памятника «Первопоселенец», подвесного моста и других узнаваемых достопримечательностей.

Помимо этого, на подпорную стену были нанесены образы бурого медведя в шапке-ушанке с красной звездой на козырьке и балалайкой, пожилого мужчины, который что-то показывает в книге девушке в очках-звездах, символизирующей современное поколение, а также государственный флаг РФ.

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