Социальные карты планируется ввести в Пензе Общество

Пенза, 29 июля 2020. PenzaNews. Социальные карты, позволяющие приобретать определенные товары со скидками, планируется ввести в Пензе.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главе администрации города Андрею Лузгину подготовить запуск соответствующего пилотного проекта.

«Я предлагаю реализовать в городе пилотный проект «Социальной карты жителя Пензы», по которой ряд категорий граждан, проживающих в городе, могли бы приобрести товары и услуги. У нас к этой категории могли бы относиться многодетные, малообеспеченные семьи, пожилые люди, инвалиды», — сказал глава региона в ходе рабочей встречи, состоявшейся в областном правительстве в среду, 29 июля.

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Он призвал Андрея Лузгина обсудить с представителями бизнеса возможность участия в данном проекте.

«Уверен, что предприниматели пойдут навстречу нашему предложению», — отметил Иван Белозерцев.

По мнению губернатора, введение социальных карт в Пензе «может стать хорошим подарком ко Дню города».

«Если этот проект приживется в городе, будем дальше его распространять на территорию области», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.