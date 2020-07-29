EN
13:48:26 Среда, 29 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 409 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 475 человек выписаны, 81 пациент умер

Социальные карты планируется ввести в Пензе

10:45 | 29.07.2020 | Общество

Печать

Пенза, 29 июля 2020. PenzaNews. Социальные карты, позволяющие приобретать определенные товары со скидками, планируется ввести в Пензе.

Социальные карты планируется ввести в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главе администрации города Андрею Лузгину подготовить запуск соответствующего пилотного проекта.

«Я предлагаю реализовать в городе пилотный проект «Социальной карты жителя Пензы», по которой ряд категорий граждан, проживающих в городе, могли бы приобрести товары и услуги. У нас к этой категории могли бы относиться многодетные, малообеспеченные семьи, пожилые люди, инвалиды», — сказал глава региона в ходе рабочей встречи, состоявшейся в областном правительстве в среду, 29 июля.

Читайте также

Средний размер пенсии в Пензенской области составил около 14 тыс. рублей

Он призвал Андрея Лузгина обсудить с представителями бизнеса возможность участия в данном проекте.

«Уверен, что предприниматели пойдут навстречу нашему предложению», — отметил Иван Белозерцев.

По мнению губернатора, введение социальных карт в Пензе «может стать хорошим подарком ко Дню города».

«Если этот проект приживется в городе, будем дальше его распространять на территорию области», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за полгода в гражданство РФ приняли около 770 иностранцев «Ростелеком» проложил оптику к микрорайонам малоэтажной застройки Кузнецка и селу Казаковка
Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Пензе, Заречном и четырех районах области При опрокидывании «ВАЗа» на полевой дороге под Пензой погиб пассажир
Двое детей госпитализированы после ДТП в Сосновоборском районе В Пензенской области подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама