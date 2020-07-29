В Пензенской области за полгода в гражданство РФ приняли около 770 иностранцев Общество

Пенза, 29 июля 2020. PenzaNews. 769 иностранцев, в том числе 191 украинец и 91 казахстанец, получили гражданство Российской Федерации в Пензенской области в январе-июне 2020 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«В марте и апреле 2020 года в федеральный закон №62-ФЗ от 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации» были внесены изменения, которые предусматривают упрощение процедуры принятия в гражданство иностранных граждан», — напомнили в ведомстве.

В полиции пояснили, что, согласно федеральному закону №53-ФЗ от 18 марта, упрощена процедура принятия в гражданство для граждан Украины и Белоруссии.

«Теперь они могут обращаться в комиссию по признанию носителем русского языка без прохождения процедуры собеседования. Им достаточно подать только заявление. По итогам рассмотрения этого заявления комиссия принимает решение», — сказали в УМВД.

В пресс-службе добавили, что федеральным законом №63-ФЗ от 18 марта предусмотрено сокращение сроков принятия в гражданство вдвое — с шести до трех месяцев.

«24 июля вступили в силу очередные изменения в закон «О гражданстве РФ», которые внесены федеральным законом №124-ФЗ от 24 апреля. Одно из главных нововведений: теперь граждане Украины, Белоруссии, Молдовы и Казахстана могут стать гражданами Российской Федерации в упрощенном порядке, без выхода из имеющегося у них гражданства иностранного государства», — отметили в управлении.

В ведомстве также обратили внимание на изменение, касающееся иностранцев, у которых муж или жена являются гражданами России и проживают на территории РФ, при этом супруги имеют общих детей в браке.

«Эти лица могут обращаться с заявлением о приеме в гражданстве, имея разрешение на временное проживание или вид на жительство в Российской Федерации», — уточнили в УМВД.

В пресс-службе подчеркнули, что иностранцам, которых будут принимать в гражданство России, теперь не нужно подтверждать законный источник средств получения доходов за период проживания в стране за предшествующий год.

«Другие изменения касаются отказа от иностранного гражданства. Теперь в отдел по вопросам гражданства не нужно предоставлять соответствующий нотариально заверенный документ», — сказали в полиции.