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Пензенский проект не прошел в финал конкурса по развитию экотуризма в России

16:15 | 29.07.2020 | Общество

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Пенза, 29 июля 2020. PenzaNews. Пензенский проект под названием «Наша фишка», посвященный Островцовской лесостепи, не прошел в финал всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма, организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Пензенский проект не прошел в финал конкурса по развитию экотуризма в России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В соответствии с решением конкурсной комиссии, которую возглавляет специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, к решающему этапу допущено 34 проекта, в том числе шесть — от регионов Приволжского федерального округа: по два — от Башкирии, Татарстана, а также по одному — от Оренбургской и Самарской областей.

33 проекта были включены в число финалистов по результатам оценки заявок экспертной группой и голосования членов конкурсной комиссии.

Еще один получил этот статус по итогам народного голосования, проходившего на сайте конкурса. Поскольку два проекта, набравших максимальное количество голосов — 20 тыс. 861 и 19 тыс. 782 соответственно, уже были отобраны экспертами, 34-м финалистом стал туристско-рекреационный кластер «Арт-парк «Другая реальность Elton Ultra» в Волгоградской области, который поддержали 18 тыс. 846 человек.

За проект от Пензенской области в течение десяти дней — с 13 по 23 июля — проголосовал лишь 51 интернет-пользователь.

Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма организован в рамках национального проекта «Экология». Его цель — выявление пилотных территорий по развитию экологического туризма.

Финалисты получат возможность доработать свои проекты в рамках обучающей акселерационной программы и представят их в конце второго этапа конкурса.

Десять пилотных территорий с лучшими решениями будут объявлены 16 октября.

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