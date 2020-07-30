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Фестиваль сладостей пройдет в Пензе 5 сентября

13:44 | 30.07.2020 | Общество

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Пенза, 30 июля 2020. PenzaNews. Фестиваль сладостей пройдет в сквере «Копилка пословиц» на улице Московской в Пензе в субботу, 5 сентября, в рамках празднования Дня города.

Фестиваль сладостей пройдет в Пензе 5 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Организатором мероприятия выступит ООО «Центр кластерного развития».

Свою продукцию представят компании, входящие в кластер «Союз пензенских кондитеров», производители мороженого и безалкогольных напитков.

Кроме того, программой фестиваля предусмотрены презентации, мастер-классы и конкурсы.

Помимо этого, запланирована ярмарка народных художественных промыслов, где жители и гости города смогут приобрести различные изделия из керамики, бисера, меха, кожи и бересты.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4–6 сентября будет организован фестиваль «Пенза — город счастливых людей», в рамках которого пройдут праздничные мероприятия на площадях — Фонтанной и имени В.И. Ленина, а также на набережной реки Суры вблизи стелы «Росток».

5 сентября состоится празднование Дня города. Ожидается, что одним из центральных событий станет торжественное открытие нового фонтана на улице Московской.

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