Глава Пензы поздравил работников железнодорожного транспорта с праздником Общество

Пенза, 2 августа 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, который отмечается в первое воскресенье августа.

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«От вашей работы во многом зависит развитие экономики, государства в целом и благополучие его граждан», — подчеркнул он.

Владимир Мутовкин добавил, что благодаря железнодорожникам, обеспечивающим комфортную перевозку пассажиров и своевременную доставку грузов, удается связать воедино населенные пункты в разных уголках России.

«Спасибо вам за нелегкий, но столь важный и нужный труд, верность профессии, ответственный подход к работе и полную самоотдачу любимому делу. Уверен, что, опираясь на опыт предшественников, следуя лучшим традициям железнодорожной отрасли, постоянно повышая качество услуг, вы и впредь будете успешно справляться со всеми стоящими перед вами задачами», — сказал глава Пензы.

Он пожелал работникам железнодорожного транспорта крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, неиссякаемой энергии и оптимизма.