Выпускник Московской академии СКР будет работать следователем в Пензе Общество

Пенза, 3 августа 2020. PenzaNews. Выпускник Московской академии СКР Герман Разуваев назначен на должность следователя следственного отдела по Ленинскому району Пензы регионального СУ СКР с одновременным присвоением звания лейтенанта юстиции. Соответствующий приказ подписал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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В понедельник, 3 августа, руководитель СУ СКР по Пензенской области Дмитрий Матушкин в торжественной обстановке — в присутствии сотрудников аппарата управления — вручил Герману Разуваеву удостоверение следователя, копию приказа о назначении и памятный подарок.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР, Герман Разуваев в 2020 году окончил факультет подготовки криминалистов.