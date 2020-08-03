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Выпускник Московской академии СКР будет работать следователем в Пензе

13:28 | 03.08.2020 | Общество

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Пенза, 3 августа 2020. PenzaNews. Выпускник Московской академии СКР Герман Разуваев назначен на должность следователя следственного отдела по Ленинскому району Пензы регионального СУ СКР с одновременным присвоением звания лейтенанта юстиции. Соответствующий приказ подписал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Выпускник Московской академии СКР будет работать следователем в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В понедельник, 3 августа, руководитель СУ СКР по Пензенской области Дмитрий Матушкин в торжественной обстановке — в присутствии сотрудников аппарата управления — вручил Герману Разуваеву удостоверение следователя, копию приказа о назначении и памятный подарок.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР, Герман Разуваев в 2020 году окончил факультет подготовки криминалистов.

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