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«Росгеология» приступила к поиску подземных вод для водоснабжения южной части Пензы

11:50 | 04.08.2020 | Общество

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Пенза, 4 августа 2020. PenzaNews. Специалисты акционерного общества «Росгеология» приступили к работам по поиску и оценке подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения южной части Пензы. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

«Росгеология» приступила к поиску подземных вод для водоснабжения южной части Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным портала госзакупок, 2 июля департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу заключил с АО «Росгео» государственный контракт на 45 млн. рублей.

Финансирование работ будет осуществляться из федерального бюджета. Оно разбито на три этапа: на 2020 год предусмотрено 18 млн. 750 тыс. рублей, на 2021 — 17 млн. 220 тыс. рублей, на 2022 — 9 млн. 30 тыс. рублей.

Подрядчик должен произвести поиск и оценку месторождения подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения южной части Пензы с запасами в количестве 54 тыс. кубометров в сутки по сумме категорий С1 и С2.

Для выполнения работ определен участок площадью 1 тыс. 962 кв. метра в радиусе до 25 км от Пензы, затрагивающий, помимо этого города, территории Заречного, а также Бессоновского, Мокшанского, Пензенского, Колышлейского, Лунинского и Шемышейского районов.

Госконтракт заключен в рамках реализации подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

Срок его действия — по 30 сентября 2022 года.

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