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В Пензе у социальной карты появились первые партнеры

16:18 | 04.08.2020 | Общество

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Пенза, 4 августа 2020. PenzaNews. Первые партнеры из числа предприятий торговли выразили готовность поддержать запуск социальной карты жителя Пензы. Об этом сообщила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Ольга Жовтяк.

В Пензе у социальной карты появились первые партнеры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Достигнута договоренность практически со всеми торговыми сетями по реализации продовольственных товаров — как с федеральными, так и с локальными. Многие прислали официальные подтверждения. Также пошли навстречу аптечная сеть «Фармация», [открытое акционерное общество] «Городские аптеки», магазины «Моя родня», клинико-диагностический центр «Медиклиник». Продолжаем переговоры и с руководителями других объектов потребительского рынка и сферы услуг», — сказала она в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 4 августа.

В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил обсудить с руководителями учреждений культуры и спорта перспективы участия в данном проекте.

«Проанализируйте существующие льготы и возможность включения дополнительных скидок на услуги», — потребовал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, выпустить социальные карты, которые позволят определенным категориям граждан приобретать товары и услуги со скидками, планируется в августе.

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