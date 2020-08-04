В Пензе у социальной карты появились первые партнеры Общество

Пенза, 4 августа 2020. PenzaNews. Первые партнеры из числа предприятий торговли выразили готовность поддержать запуск социальной карты жителя Пензы. Об этом сообщила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Ольга Жовтяк.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Достигнута договоренность практически со всеми торговыми сетями по реализации продовольственных товаров — как с федеральными, так и с локальными. Многие прислали официальные подтверждения. Также пошли навстречу аптечная сеть «Фармация», [открытое акционерное общество] «Городские аптеки», магазины «Моя родня», клинико-диагностический центр «Медиклиник». Продолжаем переговоры и с руководителями других объектов потребительского рынка и сферы услуг», — сказала она в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 4 августа.

В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил обсудить с руководителями учреждений культуры и спорта перспективы участия в данном проекте.

«Проанализируйте существующие льготы и возможность включения дополнительных скидок на услуги», — потребовал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, выпустить социальные карты, которые позволят определенным категориям граждан приобретать товары и услуги со скидками, планируется в августе.