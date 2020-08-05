В Пензе на выставке «Первозданная Россия» покажут фотографии дикой природы Общество

Пенза, 5 августа 2020. PenzaNews. Около 100 фотографий дикой природы будет представлено на выставке «Первозданная Россия», которая начнет свою работу в киноконцертном зале «Пенза» во вторник, 18 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Русского географического общества, экспозиция сформирована по результатам одноименного фестиваля, самому младшему участнику которого 10 лет, старшему — более 80-ти.

Каждая фотография будет сопровождена авторским текстом.

Экспозиция покажет разнообразие природных зон России. Посетители смогут окунуться в атмосферу арктических пустынь, тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов.

Ожидается, что выставка будет действовать в период по 20 сентября по графику работы ККЗ «Пенза».