В Пензе пресечена попытка передачи в колонию телефона в банке с кашей Общество

Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. Сотрудники исправительной колонии №5 пресекли попытку жительницы Пензы 2001 года рождения передать осужденному, отбывающему наказание за незаконный оборот наркотиков, мобильный телефон и штекер зарядного устройства в металлической банке, в которой находилась гречневая каша с тушенкой. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

Фото: 58.fsin.gov.ru

«Предварительно гражданка была предупреждена об ответственности за передачу запрещенных предметов», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания», которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 5 тыс. рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.