В Пензе обсудили меры поддержки социального предпринимательства Общество

Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. Меры поддержки социального предпринимательства стали одной из главных тем круглого стола, состоявшегося накануне в инновационном бизнес-инкубаторе Пензы.

Фото: Prom.pnzreg.ru

Его организатором выступил центр инноваций социальной сферы, действующий на базе «Центра кластерного развития».

Участие в мероприятии приняли представители компаний, вошедших в число лауреатов регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года», победители областного конкурса «Добрый бизнес» и другие предприниматели.

Они обсудили перспективы дальнейшего развития и реализацию совместных проектов.

В торжественной обстановке заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов вручил участникам встречи благодарственные письма губернатора.

Он отметил, что социальные предприниматели занимаются важным делом — помогают людям в трудных жизненных ситуациях.

«Благодарю всех за ваш труд и желаю дальнейших успехов», — цитирует Валерия Беспалова пресс-служба министерства промышленности и инновационной политики региона.