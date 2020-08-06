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В Пензе обсудили меры поддержки социального предпринимательства

10:07 | 06.08.2020 | Общество

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Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. Меры поддержки социального предпринимательства стали одной из главных тем круглого стола, состоявшегося накануне в инновационном бизнес-инкубаторе Пензы.

В Пензе обсудили меры поддержки социального предпринимательства

Фото: Prom.pnzreg.ru

Его организатором выступил центр инноваций социальной сферы, действующий на базе «Центра кластерного развития».

Участие в мероприятии приняли представители компаний, вошедших в число лауреатов регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года», победители областного конкурса «Добрый бизнес» и другие предприниматели.

Они обсудили перспективы дальнейшего развития и реализацию совместных проектов.

В торжественной обстановке заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов вручил участникам встречи благодарственные письма губернатора.

Он отметил, что социальные предприниматели занимаются важным делом — помогают людям в трудных жизненных ситуациях.

«Благодарю всех за ваш труд и желаю дальнейших успехов», — цитирует Валерия Беспалова пресс-служба министерства промышленности и инновационной политики региона.

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