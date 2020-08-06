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В Пензе на покраску Подвесного моста в красный цвет предусмотрено более 9 млн. рублей

18:31 | 06.08.2020 | Общество

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Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» объявило электронный аукцион на выполнение работ по покраске моста через реку Суру, который известен как Подвесной, с начальной (максимальной) ценой около 9,3 млн. рублей.

В Пензе на покраску Подвесного моста в красный цвет предусмотрено более 9 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагается, что финансирование будет осуществляться из муниципального бюджета в рамках программы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2020–2026 годы».

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Согласно техническому заданию, исполнитель работ должен произвести очистку кварцевым песком 400 кв. метров перильных ограждений и 7 тыс. 270 кв. метров пролетных строений, обеспыливание, обезжиривание и огрунтовку металлических поверхностей, после чего покрасить их.

При этом, в соответствии с требованиями заказчика, необходимо использовать эмаль рубиново-красного цвета RAL 3003.

Электронный аукцион назначен на 18 августа.

Работы требуется выполнить в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта.

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