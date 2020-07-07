В Пензе мост через Суру планируется покрасить в красный цвет — Леонид Иоффе Общество

Пенза, 7 июля 2020. PenzaNews. Мост дружбы в Пензе, который также известен как Подвесной, планируется покрасить в красный цвет. Об этом сообщил начальник департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главный архитектор региона Леонид Иоффе.

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«Покрасить для начала и [уложить] покрытие резиновое по всему мосту. Не плиточное, а именно резиновое», — сказал он в ходе выездного совещания, состоявшегося на Фонтанной площади во вторник, 7 июля.

После его окончания Леонид Иоффе пояснил журналистам, что концепция в настоящее время прорабатывается.

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«Может быть, это будет «мост влюбленных». Там будет цветное покрытие. В вечернее время он будет светиться — ванты, растяжки, то есть в воде это будет отражаться. Мы придумаем тематику, чтобы по нему двигались пешеходы, сидели влюбленные, висели, может быть, гирлянды цветов, то есть чтобы это был мост-событие — мост-событие, которого нет у других», — сказал главный архитектор Пензенской области.

Он выразил надежду на то, что данная идея будет реализована в недалеком будущем.

«Получится, значит, туда пойдут люди. Не просто пойдут, чтобы пройти, а прийти специально — пройти через этот мост, сфотографироваться», — добавил Леонид Иоффе.

Начальник департамента градостроительства и архитектуры региона также отметил, что «мост требует уже ремонта». Вместе с тем о планах по выполнению соответствующих работ он не упомянул.