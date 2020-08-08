В Пензе школьнице Ангелине Жашковой вручена благодарность главы СКР Общество

Пенза, 8 августа 2020. PenzaNews. Школьница из Колышлейского района Пензенской области Ангелина Жашкова удостоена благодарности председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении младшего брата.

Фото: Penza.sledcom.ru

По поручению главы ведомства руководитель следственного управления СКР по Пензенской области Дмитрий Матушкин вручил ее девочке в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Он отметил, что героический поступок школьницы является примером не только для ее сверстников, но и для взрослых, потому что не каждый готов пожертвовать собой ради спасения жизни другого человека.

По информации пресс-службы СУ СКР, от управления Ангелине Жашковой и ее младшим братьям Сергею и Артему были вручены памятные подарки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе 2020 года Ангелина Жашкова вместе с младшим братом и другими детьми без разрешения матери пошли на местный пруд кататься с горки. В итоге мальчик провалился под лед. Его сестра одной рукой схватилась за кромку льда, а второй держала брата, находившегося под водой, за одежду, а затем за ногу, пока к пруду не прибежала мать.

На момент извлечения мальчика из воды тот уже не дышал. Подоспевший на помощь сосед оказал ему первую медицинскую помощь, после чего доставил в больницу. Ребенка удалось спасти.