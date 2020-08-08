Росстат насчитал 98 умерших от коронавируса в Пензенской области в июне Общество

Пенза, 8 августа 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 стала основной причиной смерти 98 человек, скончавшихся в Пензенской области в июне 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленной информации, еще в 15 случаях коронавирус не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений.

Помимо этого, в июне учтено 90 летальных случаев, когда данная инфекция не являлась основной причиной смерти и не оказала существенного влияния на ее приближение.

В соответствии с уточненными данными Росстата, в мае коронавирус стал основной причиной смерти 57 человек в Пензенской области. Еще в 18 случаях новая инфекция не была основной причиной смерти, но оказала существенное влияние на развитие осложнений. Кроме того, в регионе учтено 52 летальных исхода, когда коронавирус не являлся основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на ее приближение.

В апреле новая коронавирусная инфекция COVID-19 стала основной причиной смерти восьмерых человек в Пензенской области. Еще в двух случаях она не являлась основной причиной смерти и не оказала существенного влияния на ее приближение.

Таким образом, согласно информации Росстата, с апреля по июнь в Пензенской области коронавирус назван основной причиной смерти 163 человек. Также за эти три месяца учтено 177 случаев, при которых инфекция COVID-19 не была основной причиной летального исхода: в 33-х она оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений, еще в 144-х — нет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», за шесть месяцев 2020 года в Пензенской области ушли из жизни 10 тыс. 517 человек, что на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

При этом в июне 2020 года в регионе по разным причинам скончались 2 тыс. 48 человек, что на 554 больше, чем за аналогичный месяц 2019-го. Рост в годовом выражении составил 37,1%.