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В Пензенской области сократилось число заключенных браков

09:47 | 10.08.2020 | Общество

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Пенза, 10 августа 2020. PenzaNews. 2 тыс. 20 браков заключено в Пензенской области в январе-июне 2020 года, что на 25% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В Пензенской области сократилось число заключенных браков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, за первые шесть месяцев прошлого года свои отношения оформили 2 тыс. 693 пары.

Число разводов в регионе сократилось на 20,4%. За январь-июнь 2019 года их было зарегистрировано 2 тыс. 501, за аналогичный период 2020-го — 1 тыс. 990.

В июне текущего года в Пензенской области свои отношения оформили 492 пары, год назад в этом месяце было заключено 870 браков. Снижение составило 43,4%.

Число разводов также уменьшилось, но не столь значительно. В июне 2020 года их оформлено 384, годом ранее — 425. Снижение составило 9,6%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», согласно данным Росстата, в первой половине 2020 года в Пензенской области на свет появились 4 тыс. 723 ребенка, умерли 10 тыс. 517 жителей. Естественная убыль составила 5 тыс. 794 человека.

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