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В «Единой России» выразили соболезнования родным Сергея Цигвинцева

14:49 | 10.08.2020 | Общество

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Пенза, 10 августа 2020. PenzaNews. Представители пензенского реготделения «Единой России» выразили соболезнования родным и близким председателя областной организации ветеранов (пенсионеров) Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, члена Общественной палаты региона Сергея Цигвинцева, скончавшегося на 67-м году жизни.

В «Единой России» выразили соболезнования родным Сергея Цигвинцева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Часто звучит фраза: «Незаменимых людей нет». Это не про Сергея Алексеевича. Он незаменим. Светлый и отзывчивый человек, всегда готовый прийти на помощь людям. Настоящий патриот Родины и нашей Пензенской области. Вся его жизнь посвящена служению стране и людям. Еще в юности избрав для себя непростой путь службы в рядах Военно-морского флота, он отдал военному флоту более 20 лет жизни. Но и когда вышел в отставку, он оставался настоящим кадровым офицером. Несколько лет возглавлял морское собрание Пензенской области, а затем и областной совет ветеранов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте реготделения партии.

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В нем отмечается, что Сергея Цигвинцева отличали честь, достоинство, ответственность, высокая работоспособность, отзывчивость и порядочность.

«Можно долго говорить о том, как много он сделал для военно-патриотического воспитания молодежи Пензенской области, как поддерживал ветеранов, какую широкомасштабную общественную деятельность по разным направлениям вел, но все-таки, наверное, самое главное, что можно сказать о Цигвинцеве, укладывается в одну простую строчку. Он был человеком с большой буквы. Пензенское региональное отделение партии «Единая Россия» потеряло настоящего друга, единомышленника. Скорбим вместе с семьей, близкими и друзьями Сергея Алексеевича о невосполнимой утрате. Светлая память», — добавляется в тексте.

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