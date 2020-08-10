Сергей Цигвинцев умер на 67-м году жизни Общество

Пенза, 10 августа 2020. PenzaNews. Председатель областной организации ветеранов (пенсионеров) Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, член Общественной палаты Пензенской области Сергей Цигвинцев скончался на 67-м году жизни.

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Соболезнования родным и близким покойного выразили губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, главный федеральный инспектор Дмитрий Каденков, члены регионального правительства, глава Пензы Владимир Мутовкин и мэр Андрей Лузгин.

«Скорбим вместе со всеми, кто знал Сергея Алексеевича — этого замечательного, мужественного и порядочного человека. Его смерть является невосполнимой тяжелой личной утратой. Светлая память о нем и его делах навсегда останется в наших сердцах», — говорится в некрологе.

Цигвинцев Сергей Алексеевич родился в Башкирии 13 апреля 1954 года.

В 1976 году окончил Военное морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова.

Служил в Военно-морском флоте: с 1976 по 1988 годы — на Северном флоте на атомных торпедных подводных лодках, с 1988 по 1997 годы — на командном пункте 1-й флотилии атомных подводных лодок.

С 1997 года — пенсионер Минобороны России.

В 1997–1999 годах трудился в филиале Военно-страховой компании.

В 1999–2012 годах работал в ОАО «Солид».

С 2012 по 2016 годы был председателем «Пензенского морского собрания».

С 2016 года возглавлял областную организацию ветеранов (пенсионеров) Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Член Общественной палаты Пензенской области четвертого, пятого и шестого созывов.

Внес большой вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Вел наставническую работу среди молодежи, проводил «уроки мужества». Ему принадлежала инициатива вручения лучшим образовательным организациям Пензенской области переходящей копии Знамени Победы, а также собственноручно изготовленных макетов самолетов школам, которым присвоены имена Героев Советского Союза — земляков, пилотировавших подобные воздушные суда.

Был удостоен ордена «За службу Родине», почетного знака «Во славу земли Пензенской» и других наград.