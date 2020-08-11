В Пензе «Флагман» оштрафован за нарушение правил продажи спиртного в «Точке аппетита» Общество

Пенза, 11 августа 2020. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей компании «Флагман» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

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«При проведении административного расследования в отношении ООО «Флагман» по адресу: Пенза, улица 65-летия Победы, 3Б, был установлен факт нарушения законодательства в области государственного регулирования оборота алкогольной продукции», — сказали в ведомстве.

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В управлении добавили, что павильон «Точка аппетита», в котором данная фирма реализует спиртное, находится в границах прилегающей к образовательной организации — детскому саду №10 «Калейдоскоп» — территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

«Установлено, что кратчайшее расстояние по прямой от предприятия общественного питания — павильона «Точка аппетита» ООО «Флагман» по адресу: улица 65-летия Победы, 3Б — до входа на территорию детсада №10 на улице 65-летия Победы, 3, 11, составляет 54 метра, что не соответствует требованиям пп. 10 п. 2 ст. 16 федерального закона №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и пп. 3.1.2 п. 3 постановления администрации Пензы №329 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории города Пензы», — пояснили в Роспотребнадзоре.