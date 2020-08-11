Фестиваль СМИ «А мы из Пензы» пройдет 21 августа Общество

Пенза, 11 августа 2020. PenzaNews. IX региональный фестиваль средств массовой информации «А мы из Пензы» пройдет в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в пятницу, 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

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Организаторами мероприятия выступили департамент информационной политики и СМИ региона и пензенская областная организация Союза журналистов России (СЖР).

Откроет фестиваль онлайн-семинар главного редактора мультимедийного проекта Russia Beyond Всеволода Пули на тему «Онлайн-текст: как писать для аудитории, которая все время отвлекается». Трансляция будет доступна в интернете. Также ее планируется организовать в одном из залов библиотеки.

В полдень состоится официальное открытие. Будут награждены победители конкурса журналистских работ «А мы из Пензы» в 12 номинациях.

В продолжение фестиваля пройдет семинар секретаря СЖР, главного редактора журнала «Журналистика и медиарынок» Владимира Касютина «Опыт прессы России в условиях пандемии».

Кроме того, запланирован обзор работ участников конкурса «А мы из Пензы».

Помимо этого, программой предусмотрено проведение мастер-класса для пресс-секретарей министерств и ведомств на тему «Опыт взаимодействия жителей региона и госслужащих в рамках построения систем обратной связи».