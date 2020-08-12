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В Кузнецке в план ремонта дорог на 2021 год включено семь объектов

10:22 | 12.08.2020 | Общество

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Кузнецк, 12 августа 2020. PenzaNews. Семь объектов включено в предварительный план ремонта дорог в Кузнецке Пензенской области на 2021 год, формирование которого продолжается. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Кузнецке в план ремонта дорог на 2021 год включено семь объектов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленной информации, намечено привести в надлежащее состояние путепровод через железнодорожные пути на улице Стекловской; дорогу на улице Победы — от путепровода до улицы Октябрьской; на улице Молодая Гвардия — от улицы Республики до улицы Чкалова; на улице Свердлова — от улицы Железнодорожной до улицы Кирова; на улице Калинина — от улицы Красноармейской до улицы Свердлова; на улице Белинского — от улицы Московской до улицы Комсомольской; на улице Комсомольской — от улицы Кирова до улицы Калинина.

Общая протяженность данных участков составляет 2 тыс. 753 метра.

Предполагается, что ремонт будет осуществляться на условиях софинансирования из дорожного фонда Пензенской области и городского бюджета.

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