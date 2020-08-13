В Пензастате посчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу Общество

Пенза, 13 августа 2020. PenzaNews. Подготовка мальчика к учебному году в школе обойдется в Пензенской области в среднем в 16 тыс. 969 рублей, девочки — в 21 тыс. 436 рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

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«В расходы включены одежда, обувь, рюкзак, комплект канцелярских принадлежностей, учебных и дидактических материалов, которые потребуются в новом учебном году», — пояснили в Пензастате.

В пресс-службе уточнили, что набор одежды для ученицы 1 класса — белая блузка, сарафан, джемпер, колготки и туфли — стоит в среднем почти 5 тыс. рублей, для первоклассника — брюки, белая рубашка, джемпер, носки и ботинки — 4 тыс. 139 рублей.

«При этом средняя заработная плата в регионе составляет 33 тыс. 446 рублей», — сказали в Пензастате, отметив, что это данные за май текущего года.

В территориальном органе Федеральной службы государственной статистики добавили, что собрать ребенка в школу в Пензенской области стоит дешевле, чем в целом по России — в среднем по стране на подготовку мальчика уйдет 19 тыс. 178 рублей, девочки — 23 тыс. 589 рублей.