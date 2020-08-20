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Николай Тиханов назначен прокурором Колышлейского района

12:42 | 20.08.2020 | Общество

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Пенза, 20 августа 2020. PenzaNews. Старший советник юстиции Николай Тиханов, занимавший должность прокурора Тамалинского района Пензенской области с 2015 года, назначен прокурором Колышлейского района.

Николай Тиханов назначен прокурором Колышлейского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписал в минувшую среду, 19 августа.

Тиханов Николай Васильевич родился в Пензенской области в 1965 году.

В 1991 году окончил Саратовский ордена «Знак Почета» юридический институт имени Д.И. Курского по специальности «Правоведение».

С марта 1991 года проходит службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях стажера, затем — следователя прокуратуры Камешкирского района, прокурора Тамалинского и Бековского районов.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся генеральным прокурором РФ и прокурором Пензенской области.

Женат. Имеет двоих детей.

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