Николай Тиханов назначен прокурором Колышлейского района
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Пенза, 20 августа 2020. PenzaNews. Старший советник юстиции Николай Тиханов, занимавший должность прокурора Тамалинского района Пензенской области с 2015 года, назначен прокурором Колышлейского района.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписал в минувшую среду, 19 августа.
Тиханов Николай Васильевич родился в Пензенской области в 1965 году.
В 1991 году окончил Саратовский ордена «Знак Почета» юридический институт имени Д.И. Курского по специальности «Правоведение».
С марта 1991 года проходит службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях стажера, затем — следователя прокуратуры Камешкирского района, прокурора Тамалинского и Бековского районов.
За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся генеральным прокурором РФ и прокурором Пензенской области.
Женат. Имеет двоих детей.