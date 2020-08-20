Пензенские поисковики приняли участие в захоронении останков 36 бойцов в Орловской области Общество

Пенза, 20 августа 2020. PenzaNews. Представители пензенских поисковых отрядов «Поиск-вездеход», «Пензаэнерго» и «Комбат» приняли участие в церемонии захоронения останков 36 бойцов 137-й стрелковой дивизии в Орловской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

Фото: реготделение Поискового движения России

«Останки бойцов подняли поисковые отряды «Подвиг» из города Ливны, «Поиск-Вездеход» и «Комбат» из Пензы во время весеннего этапа «Вахты памяти» в 2019 году. Обнаружить захоронение удалось благодаря военным картам и боевому донесению от 18 марта 1943 года, в котором было обозначено место на восточной окраине деревни Дурнево Ярищенского сельского поселения», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что на данный момент установлены имена 27 бойцов, погибших в феврале и марте 1943 года, среди которых — двое уроженцев Пензенской области: Дмитрий Мещененков из Тамалинского района и Ермолай Маринин из Пачелмского.

По словам Ларисы Казаковой, имена павших воинов увековечены на памятной плите, которая установлена в селе Фошня Колпнянского района в день захоронения останков.

«В ходе поездки на Орловщину поисковый отряд пензенцев в рамках акции «Дорога к обелиску» привел в порядок братскую могилу бойцов 6-й гвардейской дивизии, расположенную в поселке Корсунь Верховского района. Бойцы в октябре 1941 года прикрывали направление «Орел — Тула», не позволив врагу продвинуться на Москву с юга. В дивизии сражались в том числе и земляки-пензенцы», — отметила председатель реготделения Поискового движения России.