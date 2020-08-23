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Под Пензой стартовал международный конкурс «Мастер-оружейник»

14:28 | 23.08.2020 | Общество

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Пенза, 23 августа 2020. PenzaNews. Конкурс «Мастер-оружейник», организованный в рамках Армейских международных игр – 2020 (АрМИ-2020), стартовал на полигоне «Константиновка» в Пензенской области в воскресенье, 23 августа.

Под Пензой стартовал международный конкурс «Мастер-оружейник»

Фото: пресс-служба ЦВО

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Центрального военного округа, он стал самым представительным за 5 лет проведения.

«Впервые в конкурсе принимают участие команды вооруженных сил Лаоса, Камбоджи, Конго и Абхазии. Также на соревнованиях представлены сборные России, Армении, Ирана и Узбекистана», — сказали в ЦВО.

В пресс-службе пояснили, что организаторы состязаний приняли необходимые меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19: на трибунах обеспечена социальная дистанция, допуск зрителей осуществляется после прохождения термометрии и дезинфекции, гости мероприятия носят медицинские маски.

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Зрители церемонии открытия увидели выступления коллективов Пензенской области, а также стран-участниц — танцевальные постановки и песни на национальных языках.

Помимо этого, организаторы соревнований провели показательный учебный бой со стрельбами из минометов и гаубиц.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», конкурс «Мастер-оружейник» будет проходить в Пензенской области с 23 по 31 августа в пять этапов.

Участникам предстоит выполнить ремонт 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30А, 23-миллиметровой зенитной установки ЗУ-23 и 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Кроме того, программа соревнований включает в себя оружейный биатлон по ремонту стрелкового оружия и финальную эстафету ремонтных взводов.

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