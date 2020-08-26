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Андрей Турчак назвал «Новые берега» одним из лучших проектов для инвалидов

17:31 | 26.08.2020 | Общество

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Пенза, 26 августа 2020. PenzaNews. Заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал создаваемое в селе Богословка Пензенской области арт-поместье «Новые берега», где люди с ограниченными возможностями здоровья могут жить и работать, одним из лучших проектов для инвалидов.

Андрей Турчак назвал «Новые берега» одним из лучших проектов для инвалидов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я считаю, что это на сегодня один из лучших, если не единственный, проект, который комплексно реализован и с точки зрения создания самой среды, и с точки зрения создания такой методической базы, которая может быть использована на территории любого региона», — сказал он журналистам в ходе посещения арт-поместья «Новые берега» в рамках рабочего визита в Пензенскую область в среду, 26 августа.

По словам Андрея Турчака, он много слышал о проекте от его инициатора, исполнительного директора автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи», члена президиума Генсовета «Единой России» Марии Львовой-Беловой, однако увиденное превзошло ожидания.

Вице-спикер верхней палаты российского парламента пояснил, что его поразила не столько оснащенность домов и инфраструктурных объектов, которые адаптированы для людей с инвалидностью и оборудованы по последнему слову техники, сколько царящая в «Новых берегах» атмосфера.

«Стены — это стены, а вот содержание и люди — это самое главное», — подчеркнул он.

Андрей Турчак акцентировал внимание на том, что представители других субъектов РФ должны иметь возможность перенимать передовой опыт Пензенской области.

«Наша задача, чтобы в каждом регионе появился филиал этого проекта», — заявил зампред Совета Федерации.

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