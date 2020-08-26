Баталина и Турчак приняли участие в открытии очередных объектов арт-поместья «Новые берега» Общество

Пенза, 26 августа 2020. PenzaNews. Замглавы Минтруда России Ольга Баталина и вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак приняли участие в торжественном открытии очередных объектов, построенных на территории арт-поместья «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вниманию гостей был представлен третий дом, возведенный с применением передовых разработок для формирования доступной среды, резидентами которого стали 22 человека с инвалидностью.

Также была презентована концертная площадка под открытым небом, на которой и состоялась официальная церемония.

Обращаясь к присутствующим, Андрей Турчак отметил символичность названия арт-поместья, в котором, по его мнению, отражена вся суть масштабной инициативы, реализуемой АНО «Квартал Луи» во главе с пензенской общественницей, членом президиума Генсовета «Единой России» Марией Львовой-Беловой.

«Для меня вы люди с особыми возможностями. [...] Я считаю, что в каждом регионе Российской Федерации такой проект должен быть», — сказал он.

В свою очередь Ольга Баталина, которая также входит в состав президиума Генерального совета «Единой России», акцентировала внимание на том, что система сопровождаемого проживания инвалидов постепенно внедряется в регионах по всей стране.

«Конечно, такого проекта, как в Пензе, как бы им ни хотелось, боюсь, что у них не будет, потому что здесь такой сплав любви, доброты, энергии, такого количества людей очень, мне кажется, добрых и ответственных, которые взяли на себя вот эту готовность помогать. Я надеюсь, они будут нести ее дальше», — подчеркнула замминистра.

Ольга Баталина выразила уверенность, что «Новые берега» станут хорошей стартовой площадкой для резидентов, которые впоследствии своим примером смогут воодушевить других на перемены к лучшему.

«Совершенно точно, вы откроете в себе новые возможности. Возвращаясь к себе, в свои регионы, вы станете ярким примером того, как много человек может независимо ни от каких своих жизненных обстоятельств, а мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы таких точек роста в регионах было больше», — подытожила она.

Читайте также

Семья из Сибири будет выращивать ананасы под Пензой под руководством эксперта из Коста-Рики

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области задуманы как инклюзивное поместье площадью около 8 тыс. кв. метров, в инфраструктуре которого учтены требования для проживания людей с инвалидностью.

Старт созданию арт-поместья под Пензой был дан 30 мая 2018 года.

В декабре 2019 года в два первых дома заехали 30 человек с инвалидностью из Самарской, Воронежской, Пензенской областей, Вологды и Екатеринбурга. Резиденты живут в них по договорам безвозмездной аренды, частично оплачивая коммунальные услуги. При этом обязательным условием является реализация авторских проектов, направленных на решение социально значимых проблем.

Летом 2020 года на территории арт-поместья начали работу кулинарный цех, гончарная и швейная мастерские. На инклюзивные рабочие места трудоустроены молодые люди с инвалидностью, которые под руководством наставников осваивают профессиональные навыки и получают зарплату.

Предполагается, что на территории «Новых берегов» будет построено семь жилых домов для 120 человек и пять инфраструктурных объектов.