Многие регионы будут учиться работе с инвалидами на примере «Новых берегов» — Баталина Общество

Пенза, 26 августа 2020. PenzaNews. Представители многих регионов России будут учиться реализовывать проекты по социальной адаптации инвалидов на примере арт-поместья «Новые берега», создание которого ведется в селе Богословка Пензенской области. Такое мнение выразила заместитель министра труда и социальной защиты РФ, член президиума Генсовета «Единой России» Ольга Баталина.

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«Это не просто модель сопровождаемого проживания, это не только модель организации комфортной жизни и быта для людей с ограниченными возможностями, для людей с инвалидностью, но это действительно пилотная площадка, которая отрабатывает методики — методики образовательные, методики профориентации, методики, позволяющие людям добиваться успехов в творчестве, в искусстве. И на этом примере, я думаю, многие регионы будут учиться. Я не только думаю, я в этом уверена», — сказала она журналистам в ходе посещения арт-поместья «Новые берега» в рамках рабочего визита в Пензенскую область в среду, 26 августа.

Ольга Баталина напомнила, что в настоящее время все субъекты РФ занимаются разработкой дорожных карт по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.

«Поверьте, все в поисках лучшего опыта. Все этот путь в нашей стране проходят впервые и проходят своими ногами, поэтому чем больше будет таких ярких проектов [...] на карте нашей страны, тем успешнее мы шаг за шагом будем в этом направлении двигаться», — отметила замминистра.

Она особо обратила внимание на то, что создание арт-поместья в Пензенской области, строительство которого ведет АНО «Квартал Луи», является примером успешного взаимодействия государства и НКО.

«Некоммерческий сектор приносит в социальную сферу соучастие, душевность, приносит любовь, доброту, приносит все то, чего порой лишена государственная система, чего ей так не хватает», — подчеркнула Ольга Баталина.

Замглавы Минтруда России выразила надежду, что опытом «Квартала Луи» вдохновятся и другие некоммерческие организации Пензенской области, которые также смогут реализовать крупные социально значимые проекты.

«Поверьте, сегодня огромный запрос на это», — сказала она.