«Центр кластерного развития» организовал в Пензе мастер-класс по ювелирному делу Общество

Пенза, 28 августа 2020. PenzaNews. «Центр кластерного развития» («ЦКР») организовал в Пензе мастер-класс по изготовлению ювелирного изделия, участницы которого смогли ознакомиться со всеми этапами производства от подготовки эскиза до финишной обработки.

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Двухдневное обучающее мероприятие состоялось благодаря действующему на базе «ЦКР» центру поддержки народно-художественных промыслов и ремесел, который объединяет людей, занимающихся различными направлениями творчества.

По словам владелицы ателье Натальи Поздняковой, когда она получила рассылку с анонсом ювелирного мастер-класса, то заинтересовалась не сразу, но потом решила использовать этот шанс освоить новые технологии, которые можно применить и в швейном деле, к примеру, создавая своими руками фурнитуру, в том числе пуговицы, пряжки и другие декоративные элементы.

«Это, кстати, очень большой дефицит — хорошая пряжка нужного размера под определенную задумку», — отметила она.

Предпринимательница добавила, что базовые навыки по изготовлению ювелирных изделий также могут пригодиться при разработке отличительного значка, который можно пришивать к одежде как некую авторскую подпись.

Другая участница мастер-класса Ирина Кузнецова, которая много лет занимается валянием, призналась, что всегда стремилась прикоснуться к ювелирному ремеслу.

«Такого случая никогда не представлялось», — сказала она, назвав данное обучение «подарком судьбы».

Мастерица выразила надежду на то, что после мероприятия, увидев весь трудоемкий технологический процесс, сможет решить для себя, стоит ли дальше двигаться в этом направлении.

По мнению ювелира Алексея Мурзина, выступившего в роли ведущего мастер-класса, подобные мероприятия полезны для всех, у кого есть тяга к творчеству, и, даже неся в себе преимущественно ознакомительную функцию, они способны показать, у кого есть задатки, которые можно дальше развивать.

Как сообщил ИА «PenzaNews» генеральный директор «ЦКР» Михаил Ляшков, центр поддержки народно-художественных промыслов и ремесел уже второй год оказывает содействие людям, которые создают в Пензенской области изделия ручной работы.

«Отрасль, скажем так, непростая в том плане, что финансовых средств в ней очень мало. Ее нужно поддерживать и развивать», — подчеркнул собеседник агентства.

Он напомнил, что «Центр кластерного развития» дает возможность на условиях софинансирования принимать участие в выставках, ярмарках и фестивалях, а также посещать семинары и тренинги, на которых затрагиваются как сугубо творческие темы, так и различные аспекты ведения предпринимательской деятельности, включая выбор оптимального налогового режима.