Срок полномочий детского омбудсмена Елены Столяровой продлен на 5 лет Общество

Пенза, 28 августа 2020. PenzaNews. Срок полномочий детского омбудсмена в Пензенской области Елены Столяровой продлен на 5 лет. Соответствующее постановление приняли депутаты регионального Законодательного собрания шестого созыва в ходе 33-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 28 августа.

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Основные вехи трудовой биографии уполномоченного по правам ребенка народным избранникам напомнила вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина.

«Елена Алексеевна закончила Пензенский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского, имеет квалификацию «Учитель истории, обществоведения и английского языка». В 1987 году Елене Алексеевне присуждена ученая степень кандидата философских наук, а в 1992 году присвоено ученое звание доцента. С декабря 1999 года Елена Алексеевна занимала в правительстве Пензенской области должности разного уровня, с февраля 2013-го по октябрь 2015-го возглавляла исполнительный орган государственной власти — министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области», — сказала она.

Лариса Рябихина добавила, что на протяжении последних 5 лет Елена Столярова занимает пост уполномоченного по правам ребенка в регионе.

«Елена Алексеевна имеет опыт работы на должностях и в органах государственной власти, обладает знаниями, необходимыми для выполнения обязанностей по предлагаемой должности», — отметила вице-губернатор.

Итоги голосования депутатов по кандидатуре омбудсмена объявил председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин.

«29 «за», воздержался один», — сказал он.