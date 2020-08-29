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В Пензенской области 1 сентября стартует месячник по снижению неформальной занятости

09:14 | 29.08.2020 | Общество

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Пенза, 29 августа 2020. PenzaNews. Месячник по снижению неформальной занятости населения пройдет в Пензенской области с 1 сентября по 1 октября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области 1 сентября стартует месячник по снижению неформальной занятости. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Документом утвержден план намеченных на этот период мероприятий.

В их числе — встречи с представителями бизнеса и гражданами с целью разъяснения им последствий неформальной занятости, заседания межведомственных комиссий с последующим направлением протоколов в государственную инспекцию труда в Пензенской области, внеплановые проверки соблюдения трудового законодательства по обращениям граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления, а также профессиональных союзов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на конец июня 2020 года количество граждан, состоящих на учете в службе занятости и официально признанных безработными, достигло в Пензенской области 24 тыс. 942. За полгода число безработных в регионе выросло в 5 раз.

По данным выборочных обследований, численность рабочей силы к концу июня составляла 632,2 тыс. человека. Из них, в соответствии с критериями Международной организации труда (МОТ), 595,8 тыс. человек — 94,2% — классифицировались как занятые, 36,4 тыс. — 5,8% — как безработные, то есть не имели доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

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