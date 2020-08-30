EN
21:32:37 Воскресенье, 30 августа
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Идея архитекторов из Пензы по вовлечению усадеб в экономику города отмечена на конкурсе АСИ

11:59 | 30.08.2020 | Общество

Печать

Пенза, 30 августа 2020. PenzaNews. Проект «Усадьба шеринг», представленный пензенским архитектурным бюро «Вещь!» Евгения Кутая, одержал победу на конкурсе «21 идея для гибкого города», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Идея архитекторов из Пензы по вовлечению усадеб в экономику города отмечена на конкурсе АСИ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он предполагает сохранение старых домов и включение их в социокультурный и экономический контекст за счет использования уникальной особенности усадебной застройки.

Среди вариантов новых функций таких пространств названо создание пешеходных туристических маршрутов, лаундж-зон и выставок.

Как отметил руководитель образовательных программ Центра городских компетенций АСИ Илья Токарев на церемонии объявления победителей, проект архитекторов из Пензы интересен с точки зрения управленческого решения.

«Коллеги предложили, как можно задействовать городские усадьбы, как их можно развивать, как их можно включать в городские процессы, в городскую экономику», — сказал он, добавив, что данная тема особенно актуальна для малых и средних городов, где подобные объекты очень распространены.

Читайте также

В Пензе объекты культурного наследия будут предлагать в аренду на льготных условиях

В свою очередь председатель конкурсной комиссии, руководитель архитектурных бюро Speech и Tchoban Voss Architekten Сергей Чобан также выразил мнение, что авторы данного проекта совершенно справедливо заняли первое место и получили премию в 400 тыс. рублей.

«Дело в том, что, действительно, очень болит сердце, когда видишь, что огромный слой — исторический слой — уходит, потому что ему не находится применения, или ему не хотят искать применения. Те варварские сносы и попытка как-то переоборудовать [городские усадьбы] варварским образом — это все, в общем, вызывает очень большую грусть, поэтому, сосредоточить внимание на этой проблеме очень важно, причем в разных городах», — подчеркнул он.

По словам Сергея Чобана, тема утраты исторических зданий требует самого пристального внимания.

Как сообщает пресс-служба АСИ, победители конкурса «21 идея для гибкого города» представят свои проекты на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Новости партнеров
Читайте также
Под Пензой выявлены факты незаконного прекращения выплаты пособия по безработице Жительница Пензенской области перевела мошенникам около 500 тыс. рублей
Сотрудники Росгвардии выйдут на охрану общественного порядка в День знаний Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и двух районах
Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и пяти районах «Локомотив-Пенза» выполнил задачу по итогам регулярного чемпионата — Янюшкин
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама