Идея архитекторов из Пензы по вовлечению усадеб в экономику города отмечена на конкурсе АСИ Общество

Пенза, 30 августа 2020. PenzaNews. Проект «Усадьба шеринг», представленный пензенским архитектурным бюро «Вещь!» Евгения Кутая, одержал победу на конкурсе «21 идея для гибкого города», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ).

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Он предполагает сохранение старых домов и включение их в социокультурный и экономический контекст за счет использования уникальной особенности усадебной застройки.

Среди вариантов новых функций таких пространств названо создание пешеходных туристических маршрутов, лаундж-зон и выставок.

Как отметил руководитель образовательных программ Центра городских компетенций АСИ Илья Токарев на церемонии объявления победителей, проект архитекторов из Пензы интересен с точки зрения управленческого решения.

«Коллеги предложили, как можно задействовать городские усадьбы, как их можно развивать, как их можно включать в городские процессы, в городскую экономику», — сказал он, добавив, что данная тема особенно актуальна для малых и средних городов, где подобные объекты очень распространены.

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В свою очередь председатель конкурсной комиссии, руководитель архитектурных бюро Speech и Tchoban Voss Architekten Сергей Чобан также выразил мнение, что авторы данного проекта совершенно справедливо заняли первое место и получили премию в 400 тыс. рублей.

«Дело в том, что, действительно, очень болит сердце, когда видишь, что огромный слой — исторический слой — уходит, потому что ему не находится применения, или ему не хотят искать применения. Те варварские сносы и попытка как-то переоборудовать [городские усадьбы] варварским образом — это все, в общем, вызывает очень большую грусть, поэтому, сосредоточить внимание на этой проблеме очень важно, причем в разных городах», — подчеркнул он.

По словам Сергея Чобана, тема утраты исторических зданий требует самого пристального внимания.

Как сообщает пресс-служба АСИ, победители конкурса «21 идея для гибкого города» представят свои проекты на форуме «Сильные идеи для нового времени».