Под Пензой выявлены факты незаконного прекращения выплаты пособия по безработице Общество

Пенза, 30 августа 2020. PenzaNews. Работники прокуратуры выявили факты незаконного прекращения выплаты пособия по безработице двоим жителям Сосновоборска Пензенской области.

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«Центр занятости населения Сосновоборского района 22 июня 2020 года принял решения о снятии с учета безработных граждан и прекращении им выплаты пособия в связи с длительной неявкой для перерегистрации без уважительных причин. Однако, в соответствии с положениями временных правил, утвержденных постановлением правительства РФ, центры занятости самостоятельно запрашивают в Пенсионном фонде России данные, необходимые для перерегистрации граждан, в связи с чем явка заявителей не требовалась. Более того, на территории Пензенской области с 31 марта по 19 июня для граждан действовал режим самоизоляции, и они не имели возможности самостоятельно явиться в центр занятости», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона.

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В ведомстве добавили, что прокурор района направил в интересах безработных в суд исковые заявления об отмене незаконных приказов ЦЗН, их восстановлении на учете и взыскании в их пользу пособия.

«В целях устранения причин и условий нарушения прав граждан директору центра занятости населения Сосновоборского района внесено представление. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, однако учреждение уже приняло меры к устранению нарушений законодательства: граждане восстановлены на учете в качестве безработных, им выплачена задолженность по пособию», — сказали в пресс-службе.