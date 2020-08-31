В Пензенской области направить маткапитал на образование можно будет в упрощенном порядке Общество

Пенза, 31 августа 2020. PenzaNews. Пензенская область стала одним из двух субъектов РФ, где будет отработана упрощенная схема распоряжения средствами материнского капитала на оплату образовательных услуг либо услуг за содержание, присмотр и уход за детьми. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Пензенской области.

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«Сегодня порядок такой: заверенную образовательной организацией копию такого договора владелец сертификата на материнский (семейный) капитал — мама ребенка — обязан представить в территориальный орган ПФР лично. В процессе реализации пилотного проекта владельцу сертификата достаточно будет подать только заявление о распоряжении средствами материнского капитала через личный кабинет на сайте ПФР либо на портале государственных услуг», — сказали в отделении.

В пресс-службе добавили, что все необходимые сведения из договора фонд получит от образовательной организации или уполномоченного органа в рамках электронного информационного взаимодействия.

«В результате государственная услуга будет оказана без необходимости посещения органов ПФР», — отметили в фонде.

В отделении уточнили, что на данный момент налажено информационное взаимодействие с четырьмя вузами: ПГУ, ПГУАС, Пензенским ГАУ и ПензГТУ.

«В ближайшее время планируется организовать такое же взаимодействие с колледжами, техникумами и дошкольными учреждениями Пензенской области», — сказали в ПФР.